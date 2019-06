Aktien Schweiz Vorbörse: Gedämpfte Zinshoffnung dürfte Kurse belasten

An der Schweizer Börse werden am Mittwoch tiefere Kurse erwartet. Gedämpfte Zinshoffnungen und die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran dürften den Anlegern die Stimmung verderben, sagen Händler. "Wir sind nach wie vor auf hohem Niveau. Da kann man es niemandem verübeln, wenn er mal einen Gewinn mitnimmt", sagt ein Börsianer. Vor dem Treffen der G20-Staaten am Wochenende, an dem die Präsidenten der USA und China über den Zollstreit reden wollen, dürften die Anleger ohnehin kaum Risiken eingehen, heisst es weiter.