Aktien Schweiz Vorbörse: Gegenbewegung nach positiven US-Vorgaben erwartet

In Zeiten solch hoher Volatilität sei jedoch alles möglich, hiess es dazu aus Handelskreisen. Im Moment könne man überhaupt nur einige wenige Stunden voraus schauen. Dass die Nervosität wieder deutlich zugenommen hat, zeigt sich auch am Volatilitätsindex VSMI, der am Donnerstag auf den höchsten Schlussstand seit Februar geklettert war. Derweil verlagert sich der Fokus in den USA erneut auf die politische Bühne hin. So wurde in der Nacht auf Freitag bekannt, dass sich der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den Vereinigten Staaten wohl bis ins neue Jahr hinziehen wird.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI steht um 8.15 Uhr 0,92 Prozent im Plus bei 8'270,61 Punkten. Praktisch alle Werte befinden sich dabei zwischen 0,6 und 1,3 Prozent im Plus.

Von Seiten der Unternehmen gibt es zwischen den Feiertagen kaum Nachrichten und auch Impulse durch Analystenstudien bleiben bisher aus. Einzig vom Versicherer Bâloise (+1,0%) gab es die Nachricht, dass er sich mit 20 Prozent am auf Gesundheitsimmobilien spezialisierten Unternehmen Infracore beteiligen wird. 80 Prozent der Anteile verbleiben bei der Hotel- und Klinikgruppe Aevis Victoria (kein vorbörslicher Kurs).

Klar überdurchschnittlich zeigen sich vorbörslich die Grossbankenwerte UBS (+1,3%) und CS (+1,2%). Auch die Kurse von typischen Zyklikern wie ABB und Adecco (je +1,3%) wie auch LafargeHolcim (+1,1%) werden vorbörslich deutlich höher gestellt.

Etwas auffälliger präsentieren sich ausserdem die positiv tendierenden Technologiepapiere. So legen die Valoren des Halbleiterherstellers AMS (+2,3%) oder auch U-Blox (+2,0%) zu. Und auch mit VAT (+1,7%) geht es klar aufwärts.

Bei den defensiven Börsenschwergewichten liegen Novartis (+1,0%) im Marktschnitt, während Roche wie auch Nestlé (+0,8%) zumindest leicht hinterher hinken.

kw/tt

(AWP)