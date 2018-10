Aktien Schweiz Vorbörse: Gegenbewegung nach schwachem Wochenstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt könnte nach den deutlichen Kursverlusten zum Wochenstart am Dienstag zu einer Gegenbewegung ansetzen. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Die Vorgaben aus Übersee geben dabei keine klare Richtung vor. So sind die US-Vorgaben für Standardwerte zwar besser, für Technologiewerte dagegen eher belastend. In Asien finden die Börsen an diesem Morgen ebenfalls keine einheitliche Richtung.