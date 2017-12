Aktien Schweiz Vorbörse: Gehaltene Eröffnung zum Wochenschluss erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Donnerstag auf einen gehaltenen Handelsstart hin. Am Vortag hatte der SMI das Jahreshoch weiter nach oben geschoben, war dann aber nur knapp im grünen Bereich aus dem Handel gegangen. Für den heutigen Handelstag fallen die Vorgaben uneinheitlich aus. Während die Wall Street ihre Rekordjagd wieder aufgenommen und den Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 24'000 Punkten geschickt hatte, gaben dafür die chinesischen Festlandbörsen nach. Der Nikkei wiederum zog etwas an.