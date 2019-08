Aktien Schweiz Vorbörse: Gemischtes Bild im SMI - Novartis schwach

Auslöser ist die neue Eskalationsstufe im US-chinesischen Handelsstreit. Nachdem China am Montag den Yuan deutlich abwerten liess und US-Präsident Donald Trump das Land daraufhin als Währungsmanipulator brandmarkte, wächst nun die Sorge, dass der Handelsstreit in einen Währungskrieg münden könnte. Die Weltwirtschaft könnte dann womöglich in eine Rezession schlittern, so die Befürchtung.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI weist gegen 08.15 Uhr ein Minus von 0,12 Prozent auf 9'542,40 Punkte auf. Am Dienstag war er auf dem tiefsten Stand seit zwei Monaten aus dem Handel gegangen.

Kursverluste von 1,7 Prozent beim Schwergewicht Novartis sind massgeblich für die leichtere Tendenz verantwortlich. Die US-Gesundheitsbehörde FDA wirft dem Schweizer Pharmakonzern das Verschweigen manipulierter Testdaten vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma vor. Mit einem Preis von gut zwei Millionen Dollar pro Einmaldosis ist es das teuerste Medikament der Welt.

Etwas tiefer werden zudem noch die Aktien von LafargeHolcim (-0,3%) vorbörslich gestellt.

Klare Erholungstendenzen sind dagegen bei Swatch (+1,7%) auszumachen. Sie hatten besonders deutlich unter den US-chinesischen Spannungen in dieser Woche gelitten. Zudem hat Goldman Sachs das Kursziel erhöht, was dem Papier zusätzlichen Rückenwind verleiht.

Auch die Aktien der der beiden Grossbanken UBS (+0,8%) und CS (+0,7%) holen einen Teil ihrer Vortagesverluste auf. Sie hatten zuletzt ebenfalls weit oben auf den Verkaufslisten gestanden.

Im breiten Markt stechen Ascom (+5,2%) hervor. Sie waren am Dienstag um mehr als 11 Prozent abgesackt. Grund für das Plus dürfte die Nachricht sein, dass Veraison Capital, Luxempart und Loys Investment zusammen eine Aktionärsgruppe bei der Technologiefirma gebildet haben. Ziel der Gruppe sei es, Ascom bei der erforderlichen Prüfung und Umsetzung strategischer Optionen zu unterstützen.

hr/kw

(AWP)