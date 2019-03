Aktien Schweiz Vorbörse: Gewinne erwartet - Hoffnung auf Handelsgespräche

So haben zuletzt beide Seiten von deutlichen Fortschritten in den Verhandlungen gesprochen. Angesichts dieser Erfolge ist in verschiedenen Medienberichten von einem möglichen Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende März in Florida die Rede, um mit US-Präsident Donald Trump eine weitreichende Handelsvereinbarung zu unterzeichnen. Insgesamt steht Investoren eine ereignisreiche Woche bevor, in der sowohl der Unternehmens- als auch Konjunkturkalender gut gefüllt ist.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI weist um 08.15 zwar ein knappes Minus von 0,07 Prozent auf 9'405,12 Punkte auf. Dies ist aber alleine dem Dividendenabschlag bei Novartis (-2,40%) geschuldet. Der Pharmakonzern schüttet am Montag 2,85 Franken je Aktie aus.

Alle übrigen 19 SMI-Werte ziehen vorbörslich um mindestens 0,3 Prozent an, und auch im breiten Markt gewinnen fast alle vorbörslich gehandelten Titel hinzu.

Zu den grössten Gewinnern zählen Zykliker wie ABB und Adecco, die beide 0,6 Prozent hinzugewinnen. Sie hatten in der Vorwoche noch die grössten Verluste verzeichnet.

Die Aktien der beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS (+0,6%) knüpfen derweil an ihren starken Lauf an. Unterstützung kommt auch von den anderen beiden Schwergewichten Roche und Nestlé, die beide 0,4 Prozent hinzugewinnen.

Auch bei den Aktien von Richemont und Swatch (beide +0,5%) greifen Investoren zu. Sie gehören zu den Unternehmen, die wegen ihrer starken Abhängigkeit vom asiatischen Markt besonders deutlich auf Nachrichten über die Handelsbeziehungen reagieren.

Im breiten Markt dürften Alpiq, Kardex und Orior nach Zahlen im Fokus stehen.

hr/uh

(AWP)