Aktien Schweiz Vorbörse: Gewinnmitnahmen erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss eine tiefere Eröffnung ab. Er würde damit den Vorgaben aus den USA und aus Fernost folgen. An der Wall Street hatten überraschend hohe wöchentliche Arbeitslosenzahlen bereits am Donnerstag die Stimmung und Indizes belastet. Als zusätzlichen Belastungsfaktor machen Händler die sich zuspitzenden Spannungen zwischen den USA und China aus. US-Aussenminister Mike Pompeo hat die Lage mit einem Appell an die Verbündeten der USA weiter angeheizt.