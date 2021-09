Aktien Schweiz Vorbörse: Gros der Titel im Minus erwartet

An der Schweizer Aktienbörse dürfte die grosse Mehrheit der Titel am Mittwoch im Minus eröffnen. Der Leitindex SMI könnte jedoch dank einer positiven Entwicklung bei den Schwergewichten Roche und Nestlé gleichwohl im Plus starten und damit die zaghafte Erholung der letzten beiden Tage fortsetzen, welche auf einen satten Einbruch in der Vorwoche folgte. Ein Grund für das getrübte Gesamtbild sind die neusten Daten zur chinesischen Industrieproduktion, die unter den Erwartungen ausfielen und neue Wachstumssorgen schürten. Zudem sind die Vorgaben aus den USA negativ. Die Furcht vor höheren Unternehmenssteuern hatte der Wall Street am Vorabend zugesetzt.