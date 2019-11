Aktien Schweiz Vorbörse: Gute Vorgaben stimmen Anleger zuversichtlich

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein fester Start in die neue Handelswoche ab. Unterstützung erhält er dabei von positiven Vorgaben aus Fernost. Dort ziehen einige Indizes wie etwa der Hang Seng in Hongkong und der Nikkei in Tokio an. Laut Händlern wird der Markt weiter durch Hoffnungen auf eine Annäherung in der US-chinesischen Handelsstreit gestützt.