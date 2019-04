Aktien Schweiz Vorbörse: Guter Wochenstart erwartet - Panalpina im Fokus

So hat sich dort die Stimmung der Unternehmen trotz des nach wie vor ungelösten Handelskonflikts mit den USA überraschend kräftig aufgehellt, was Ökonomen so nicht erwartet hatten. "Nach einer Flut von enttäuschenden Daten und steigender Nervosität auf dem Börsenparkett können die Märkte solche Nachrichten gut brauchen", meint ein Analyst. Experten warnen allerdings vor allzu viel Optimismus. So bleibt der Brexit ein Unsicherheitsfaktor. Heute stehen - allerdings erst nach Handelsschluss - weitere Entscheide im britischen Unterhaus an.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnet Leitindex SMI gewinnt gegen 08.20 Uhr 0,58 Prozent auf 9'532,76 Punkte. Der Leitindex schliesst damit an die Entwicklung vom Freitag (+0,76%), der gesamten Vorwoche (+1,7%) und des ersten Quartals (+12,44%) an.

Abgesehen von Givaudan (-1,6%), welche am Berichtstage Ex-Dividende gehandelt werden, notieren alle SMI-Titel vorbörslich höher.

Überdurchschnittliche Gewinne zeichnen sich bei den beiden Luxusgüterpapieren von Swatch (+1,3%) und Richemont (+1,1%) ab. Hier wirken sich die positiven Nachrichten aus China, welches ein Schlüsselmarkt für die Gesellschaften ist, besonders deutlich aus.

Besser als der Gesamtmarkt dürften ausserdem Lonza (+1,2%), ABB und Adecco (je +0,8%) eröffnen.

Konkrete Nachrichten liegen bei den Blue Chips nur von den beiden Pharmaschwergewichten vor. Novartis (+0,6%) tätigt in den USA eine kleine Übernahme und ergänzt damit das Portfolio um entzündungshemmende Produkte. Roche (+0,5%) präsentierte derweil erste Daten einer Kombinationsstudie.

Das Hauptereignis findet zum Wochenstart jedoch am breiten Markt statt. Der Schweizer Logistikkonzern Panalpina soll nun doch vom dänischen Mitbewerber DSV übernommen werden, wobei ein (impliziter) Preis von 195,80 Franken geboten wird. Zum Vergleich: Panalpina schlossen am Freitag bei 165,80 Franken. Die Panalpina-Papiere springen in der Folge um 17 Prozent an.

rw/ra

(AWP)