Aktien Schweiz Vorbörse: Händler hoffen nach Kursrutsch auf Erholung

Die Schweizer Börse wird am Dienstag aufgrund vorbörslicher Indikationen etwas höher erwartet. Nach dem Kursrutsch vom Montag hoffen Händler auf eine technische Erholung. Am Montag hatten neue Zolldrohungen der USA gegen Argentinien, Brasilien und Frankreich für Verstimmung bei den Anleger gesorgt. Die Furcht gehe um, US-Präsident Donald Trump könne auf europäische Waren die Zölle weiter anheben, heisst es am Markt. Die US-Regierung bezeichnete die französische Digitalsteuer als "diskriminierend" und setzte daher ein Verfahren zur Einführung neuer Strafzölle in Gang.