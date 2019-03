Aktien Schweiz Vorbörse: Händler wetten auf Kursplus zum Wochenschluss

Die Stimmung in Chinas Industrie sei zwar immer noch nicht wieder glänzend, habe sich aber ein wenig erholt, hiess es im Handel weiter. In den vergangenen Monaten hatte immer wieder die Furcht vor einer starken Abkühlung der chinesischen Wirtschaft die Anleger verunsichert. Tendenziell positive Signale kommen daher gut an. Die Bösen Asiens legten zum Wochenschluss zu. In Tokio sorgte der zum Dollar schwächere Yen für zusätzlichen Auftrieb.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI steigt gegen 8.15 Uhr um 0,30 Prozent auf 9'416,65 Punkte. Sämtliche SMI-Werte werden fester indiziert. Die Kursanstiege halten sich allerdings in Grenzen.

Bei den Bluechips weisen die Aktien des Elektrokonzerns ABB (+0,4%) und des Personalvermittlers Adecco (+0,4%) die höchsten Gewinne aus. Die Aktien der beiden Firmen standen am Donnerstag nach der Bilanzvorlage unter Verkaufsdruck.

Von der Firmenseite her sind die Impulse merklich geringer als am Vortag. Bis auf wenige Unternehmungen aus der zweiten Reihe wurden keine Jahresabschlüsse veröffentlicht. Dagegen ist die Agenda mit Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland dick gefüllt. Veröffentlicht werden unter anderem die PMI-Stimmungsindikatoren aus der Schweiz, der Euro-Zone und den USA.

Am breiten Markt werden die Anteile von Barry Callebaut (+0,9%) nach einer Hochstufung der UBS auf Buy von Neutral höher indiziert. Ansonsten halten sich die Kursaufschläge ebenfalls in Grenzen. Möglicherweise kommt es bei den Aktien des Wäscheherstellers Calida und des Vermögensberaters VZ Holding zu Kursausschlägen, nachdem diese Unternehmen ihre Zahlen veröffentlicht haben.

Der Kabelspezialist Huber+Suhner will ausserdem der Generalversammlung vom 10. April die Ausschüttung einer Jubiläumsdividende vorschlagen. Zusätzlich zur regulären Dividende von 1,50 Franken pro Aktie sollen die Aktionäre zum 50-Jahre-Jubiliäum eine Sonderdividende von 1,00 Franken erhalten.

pre/ys

(AWP)