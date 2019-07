Aktien Schweiz Vorbörse: Höhenflug dauert mit Unterstützung von Novartis an

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Freitag gemessen an den vorbörslichen Kursen eine höhere Eröffnung ab. Sollten am Berichtstag erneut Gewinne resultieren, wäre der heutige kleine Verfallstermin der fünfte Tag in Folge mit steigenden Kursen. Nach der schwachen Vorwoche mit einem Schlussstand von klar unter 9'800 Punkten hätte sich damit der SMI wieder solid über der Marke von 10'000 Punkten positioniert. Zu Hilfe kamen ihm dabei die schwergewichtigen Novartis, welche nun vier Mal in Folge und vor allem auch am Vortag mit der Publikation der Semesterzahlen kräftig angezogen haben.