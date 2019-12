Aktien Schweiz Vorbörse: Höher erwartet - Rekordjagd geht weiter

Das Geschäft dürfte nach den Weihnachtsfeiertagen und an der zweitletzten Sitzung im zu Ende gehenden Jahr in ruhigen Bahnen verlaufen. "Viele Marktteilnehmer haben eine Brücke ins neue Jahr geschlagen und sind daher gar nicht am Markt", sagt ein Händler. In Schweiz und in weiten Teilen Europa geht der Handel an den Kapitalmärkten nach den Weihnachtsfeiertagen erst heute wieder los. In den USA startete das Geschäft hingegen schon am Donnerstag wieder. Allerdings waren auch dort die Umsätze unterdurchschnittlich, weil zahlreiche Händler und Anleger ebenfalls im Urlaub sind oder die Bücher bereits geschlossen haben.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 8.10 Uhr 0,23 Prozent höher bei 10'748,51 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex mit 10'734,09 Punkten ein Rekordhoch erreicht.

Für sämtliche vorbörslich gehandelten SMI-Aktien werden höhere Kurse indiziert. Die Gewinne belaufen sich auf 0,15 Prozent bei Swiss Life bis 0,3 Prozent bei ABB.

Für Gesprächsstoff sorgt der Mischkonzern Dätwyler (+1,8%), der sich auf das Dichtungsgeschäft konzentriert und daher die Distributionsbereiche für elektronische Komponenten verkauft. Daraus entsteht der Gruppe ein allerdings nicht-liquiditätswirksamer Verlust von rund 670 Millionen Franken.

Die Versandapotheke Zur Rose hat die Kaufpreiszahlung für die Übernahme von Medpex durch die vorzeitige Entrichtung des Earn-out von insgesamt 39 Millionen Euro vorzeitig abgeschlossen. Der Earn-out hätte von 0 bis zu 100 Millionen Euro betragen können, sagte Finanzchef Marcel Ziwica auf Anfrage zu AWP.

pre/ra

(AWP)