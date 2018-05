Aktien Schweiz Vorbörse: Höher erwartet - Warten auf US-Jobdaten

Laut Händlern bleibt die Stimmung trotz des freundlich erwarteten Auftakts weiter zurückhaltend. So schwelt das Thema Handelsstreit zwischen den USA und China weiter. Gespannt werden Investoren auch auf die am Vormittag erwarteten Konjunkturdaten aus Europa warten, nachdem diese zuletzt auf ein langsameres Wachstum hingedeutet hatten. Die wichtigsten Zahlen stehen aber am Mittag mit dem US-Arbeitsmarktbericht an.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 8.20 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 8'881,30 Punkten. Bis auf Credit Suisse werden alle Titel im Leitindex im Plus erwartet.

Unter den SMI-Werten gewinnen die Aktien des Rückversicherers Swiss Re mit einem vorbörslichen Plus von 1,9 Prozent am deutlichsten hinzu. Nicht zuletzt wegen einer Anpassung in der Rechnungslegung hat der Rückversicherer im ersten Quartal weniger Gewinn erzielt. Insgesamt gelang es der Gruppe mit den Ergebnissen aber die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Während es zum Thema Softbank-Beteiligung keine Angaben gab, kündigt der Konzern für den 7. Mai den Start seines (bereits bekannten) Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Franken an.

Mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent fallen auch die Anteilsscheine von Lonza nach Angaben zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal positiv auf. Vor allem das ehemalige Capsugel-Geschäft erwies sich als Zugpferd. Lonza kündigte zudem eine Erweiterung der Biologika-Produktion in den USA sowie neue Kennzahlen an.

Die Papiere der Credit Suisse stehen vorbörslich zwar um 0,9 Prozent (-15 Rappen) tiefer. Die Grossbank wird an diesem Tag aber ex Dividende gehandelt, die bei 25 Rappen je Anteilsschein liegt.

Im breiten Markt gewinnen Sunrise-Aktien mit einem Plus von 1,5 Prozent überdurchschnittlich hinzu. Die Experten von Barclays haben die Titel nach den Zahlen vom Vortag hochgestuft.

Mit Handelsstart dürften noch die Titel vom Logistikunternehmen Ceva Interesse auf sich ziehen. Sie werden an diesem Tag erstmals an der SIX gehandelt.

hr/uh

(AWP)