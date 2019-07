Aktien Schweiz Vorbörse: Höher erwartet - Zahlenreigen im Fokus

Freundliche Vorgaben dürften den Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zum Handelsstart stützen. Während an der Wall Street vor allem Technologietitel am Montag deutlich angezogen haben, sind die Kursgewinne an den asiatischen Börsen breiter gefächert. Generell sei es aber vor allem die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die EZB in dieser und das Fed in der kommenden Woche, die die Märkte antreibe, heisst es von Händlern.