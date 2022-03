Aktien Schweiz Vorbörse: Höher gesehen - versöhnliches Monatsende

Am Schweizer Aktienmarkt werden am Donnerstag bzw. zum Monats- und Quartalsultimo leicht höhere Kurse erwartet. Für Optimismus am Markt sorgt dabei laut Händlern ein tieferer Ölpreis. Es wird dabei auf Spekulationen verwiesen, wonach die USA und andere Industrienationen erneut Erdöl aus ihren strategischen Reserven freigeben könnten. Ausserdem sagte US-Notenbank-Mitglied Esther George, sie bevorzuge einen moderateren Ansatz zur Straffung der Fed-Politik, was den Aktien ebenfalls hilft. Dagegen gibt es bezüglich des Ukrainekrieges keine neuen Signal einer Deeskalation. Damit sei wohl mit einer weiterhin volatilen Entwicklung an der Börse zu rechnen, heisst es.