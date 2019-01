Aktien Schweiz Vorbörse: Höher nach Fed-Statement - Roche und Swatch mit Zahlen

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Donnerstag mit deutlich höheren Kursen eröffnen, wobei der Leitindex SMI die Marke von 9000 Punkten in der Eröffnungsphase locker schaffen sollte. Auftrieb erhalten die europäischen Märkte laut Händlern vor allem von der starken Wall Street. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch erstmals seit Anfang Dezember wieder über der Marke von 25'000 Punkten und kam damit an die technisch wichtige 200-Tage-Linie heran.