Aktien Schweiz Vorbörse: Hoffen auf Stabilisierung

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag etwas höher erwartet. Händler hoffen auf eine Stabilisierung der Kurse. Das Vertrauen sei aber nicht sehr gross, heisst es mit Blick in die USA, wo die Wall Street am Montag mit einem Kursverlust von rund 13 Prozent den schlimmsten Tag seit des Crashs von 1987 erlebt haben. "Für vielmehr wie einen vorübergehenden Marschhalt wird es wohl noch nicht reichen", sagte ein Händler. Positiv sei, dass sich die US-Aktien nach Börsenschluss hätten etwas erholen können und sich dies auch ein wenig positiv auf einige Märkte in Fernost ausgewirkt habe. "Es dürfte allerdings volatil bleiben", sagt ein Händler.