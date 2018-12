Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum Bewegung zum Auftakt erwartet

Wie es im Handel heisst, nehmen die Sorgen vor eine Konjunktur-Abschwächung weiter zu. Sorgen um eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China trügen hierzu ebenso bei wie die nach wie vor unklare Lage beim Brexit und das italienische Budget. Diese offenen Fragen werden demnach auch weiterhin das Marktgeschehen massgeblich beeinflussen. Die Chancen auf ein Jahresend-Rally werden von Marktteilnehmern zunehmend als eher unwahrscheinlich erachtet.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI steht gegen 8.15 Uhr bei 8'716,72 Punkten um nahezu unveränderte 0,04 Prozent höher.

Unter den SMI-Titeln gibt es vorbörslich nur einen Gewinner: ABB. Der Industriekonzern hat sich mit dem japanischen Hitachi-Konzern über den Verkauf der Stromnetzsparte geeinigt. In einem ersten Schritt übernehmen die Japaner etwas mehr als 80 Prozent der Sparte. ABB will sich in der Folge neu aufstellen. An der Börse sorgt dies für ein vorbörslichen Plus von 3,9 Prozent.

Dagegen geht es für die Aktien der beiden Uhrenhersteller Richemont und Swatch um jeweils überdurchschnittliche 0,9 Prozent abwärts. Laut Händlern haben die Analysten von Morgan Stanley die Ratings für beide Aktien gesenkt.

Die übrigen Blue Chips weisen allesamt vorbörsliche Kursverluste von 0,1 Prozent auf.

Im breiten Markt zeichnet sich für die Aktien des Autozulieferers Autoneum ein weiterer Kursrückgang um 1,10 Prozent ab, nachdem die Titel am Freitag im Zuge einer weiteren Gewinnwarnung um 30 Prozent eingebrochen waren.

