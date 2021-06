Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum verändert mit Tendenz zu Gewinnmitnahmen

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen kaum verändert. Im Vorfeld der EZB-Sitzung vom frühen Nachmittag und von Teuerungsdaten aus den USA dürfte der Handel bis dann von Zurückhaltung geprägt sein, wie es in Marktkreisen heisst. Gewinnmitnahmen in der Eröffnungsphase würden indes auch nicht überraschen, da der SMI seit nunmehr 14 Tagen unaufhaltsam nach oben strebt und dabei laufend neue Rekordstände markiert. Derzeit ist das Allzeithoch mit dem Schlusskurs vom Vortag identisch und liegt bei 11'788 Punkten.