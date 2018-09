Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum verändert - Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag zum Abschluss einer schwierigen Woche mit kaum veränderten Kursen erwartet. Der Handelsstreit und die Krisen in einigen Schwellenländern liessen Anleger langsam das Vertrauen in das Wachstum verlieren, hiess es aus dem Handel. Im Fokus steht am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht, vor dessen Veröffentlichung entsprechende Zurückhaltung erwartet wird. Hierzulande verharrte die Arbeitslosenquote im August wie von Ökonomen erwartet bei 2,4 Prozent.