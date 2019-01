Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum veränderte Eröffnung erwartet

Nach einem schwachen Start in die Woche steht der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag vor einer gehaltenen Eröffnung. Die Wall Street hatte am Vortag im späten Handel noch etwas zugelegt und ihre Einbussen reduziert. Ganz hat das vorläufige Ende des Regierungs-"Shutdown" in den USA die Ängste der Investoren allerdings noch nicht aus dem Weg geräumt. Auch Sorgen um eine Abkühlung der Weltwirtschaft und vor einem ungeregeltem Brexit bleiben. Am Dienstagabend steht im britischen Unterhaus die Abstimmung über den "Plan B" der Premierministerin Theresa May an.