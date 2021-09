Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum veränderte Eröffnung erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt deutet sich am Montagmorgen ein wenig veränderter Start in die neue Handelswoche an. In der Vorwoche hatte der Leitindex SMI einen deutlichen Rücksetzer erlebt. Die Vorgaben aus Übersee geben aktuell keine klare Richtung vor. So hatte die Wall Street am Freitag ihre schlechteste Woche seit Februar mit einem Minus beendet, da Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der globalen wirtschaftlichen Erholung die Stimmung belasteten. Auch in Asien macht sich eine anhaltende Zurückhaltung bemerkbar.