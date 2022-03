Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum veränderte Eröffnung erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Investoren sehen sich nach wie vor mit den marktbeherrschenden Themen wie dem Ukraine-Krieg und seinen Auswirkungen auf Rohstoffpreise und damit der Inflationsentwicklung konfrontiert. An der Wall Street sorgten und in Asien sorgen sie denn auch für Zurückhaltung bei den Investoren. Generell fehle den Investoren aktuell eine klare Richtung, kommentiert eine Händlerin.