Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum veränderte Eröffnung erwartet - Swiss Re gesucht

Nach wie vor sei bei den Anlegern jedoch Zurückhaltung auszumachen, schliesslich sei der drohende Handelskrieg noch nicht vom Tisch, heisst es weiter. Immerhin hätten Äusserungen von Spitzenpolitikern darauf hingewiesen, dass die von US-Präsident Trump angekündigten Strafzölle auf chinesischen Waren doch noch abgewendet werden könnten. Gleichzeitig ist in China noch immer von möglichen Vergeltungsmassnahmen gegen die USA die Rede. Das Sentiment bleibt zudem vom Ausverkauf am Technologie-Sektor belastet. Am Mittwoch traf es den Onlinehändler Amazon, dessen Marktmacht Donald Trump laut Medienbericht begrenzen möchte.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr kaum verändert bei 8'756,47 Punkten. Damit zeichnet sich ein Kursrückgang für das erste Quartal von beinahe 7% ab.

Die vorbörslichen Indikationen deuten bei den meisten Aktien auf eine leicht tiefere Eröffnung hin. Nur Swiss Re (+3,0%) dürften den Handel klar fester eröffnen. Die Titel des Rückversicherers profitieren von Spekulationen um den möglichen Einstieg des japanischen Technologiekonzerns Softbank.

Nachdem es zuletzt ruhig geworden ist, meldete die Agentur Bloomberg, dass Softbank sich mit einem Viertel an Swiss Re beteiligen werde. Swiss Re hält am Mittwoch nächster Woche einen Investorentag ab, wo Analysten wohl auch Fragen zu Softbank stellen werden. Goldman Sachs erwartet derweil weiterhin hohe Kapitalrückflüsse von Swiss Re an das Aktionariat und hat das Kursziel erhöht.

Ansonsten büssen die meisten vorbörslich gehandelten Titel ein Zehntel Prozent ein. So auch die Schwergewichte Novartis, Nestlé und Roche, die die Erholung im SMI der letzten Tage mit starken Kurssteigerungen mitgetragen hatten. Zum Nahrungsmittelkonzern wurde späten Mittwochnachmittag bekannt, dass er sein Wassergeschäft in Brasilien verkauft hat. Dies dürfte den Handel allerdings kaum beeinflussen.

Unternehmensnews sind allgemein äusserst dünn gesät. ABB (Aktie vorbörslich unv.) hatte am Vorabend die Emission von Dollar-Bonds im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd USD gemeldet. Zudem senkte KeplerCheuvreux das Kursziel für die ABB-Titel leicht, hält aber an der Kaufempfehlung fest.

Im breiten Markt könnten derweil die Partizipationsscheine von Lindt&Sprüngli (-0,8%) von einer Abstufung durch die Bank Berenberg belastet werden. Die Analysten glauben nicht daran, dass nach einem eher enttäuschenden organischen Wachstum im vergangenen Jahr die Rückkehr zum hoch gesteckten Wachstumsziel von 6-8% gelingen kann.

Desweiteren hat die im Healthcare-Bereich und in der Luxushotellerie tätige Aevis Victoria-Gruppe den Umsatz 2017 dank einer Übernahme deutlich gesteigert, sie musste allerdings auf Seiten der operativen Marge Abstriche machen. Im laufenden Jahr sollen Einsparungen die Profitabilität wieder verbessern. HBM könnten indessen von einem erfolgreichen IPO eines Portfoliounternehmens profitieren; und der Perfect Holding gelang es, den Betriebsverlust zu verringern.

mk/rw

(AWP)