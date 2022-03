Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum veränderter Auftakt erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Börsenstart auch am Dienstag eher gemächlich ausfallen. Dafür sprechen auch die Vorgaben aus Übersee. Während die Wall Street am Montag ebenfalls nach einem nicht ganz eindeutigen Lauf etwas tiefer schloss, verbuchen die Märkte in Asien aktuell überwiegend Gewinne. Der Markt werde vom Ukraine-Krieg und den jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell beeinflusst, heisst es einstimmig im Handel.