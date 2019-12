Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum veränderter Start erwartet - CS bietet Zündstoff

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte etwas leichter in die verkürzte Weihnachtswoche starten. Dabei geben die eher gemischten Vorgaben aus Übersee keine klare Richtung vor. So hatte die Wall Street am Freitag ihren Höhenflug fortgesetzt. In Asien ist die Stimmung zwar ebenfalls freundlich, hier lassen sich Investoren aber von den jüngsten Kursgewinnen zu Gewinnmitnahmen verleiten.