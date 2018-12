Aktien Schweiz Vorbörse: Klares Minus erwartet - Schwache US-Vorgaben

Die US-Märkte sind zudem am Mittwoch im Gedenken an den früheren Präsidenten George Bush geschlossen, so dass die Orientierung von dieser Seite am Nachmittag ausbleiben wird. Ein weiterer Belastungsfaktor bildet laut Händlern der Brexit bzw. die Furcht vor einem ungeordneten Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union, da sich die Regierung von Premierministerin Theresa May im Unterhaus mit grossem Widerstand gegen ihr Brexit-Abkommen konfrontiert sieht.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI verliert um 8.20 Uhr 0,88 Prozent auf 9'005,29 Punkte. Die Marke von 9'000 Punkten könnte also wieder unterschritten werden.

Von den SMI-Titeln werden vorbörslich alle tiefer gestellt. Spezifische Firmennachrichten sind allerdings Mangelware. Im Fokus steht unter anderem der Versicherer Zurich (-0,9%), der am Berichtstag einen Investorentag durchführt. Vorbörslich liess der Konzern verlauten, dass er sich gut auf Kurs sieht, die Ziele für den Zeitraum 2017 bis 2019 vollständig zu erreichen.

Wie meist in Schwächephasen dürften die defensiven Titel eher weniger verlieren als der Durchschnitt. Bei Roche und Nestlé (je -0,7%) scheint das vorbörslich einzutreffen. Der Pharmakonzern hat ausserdem mitgeteilt, dass er von der US-Gesundheitsbehörde FDA für eine Tecentricq-Kombination bei Lungenkrebs ein beschleunigtes Zulassungsverfahren (Priority Review) zugesprochen erhalten hat.

Die schwächsten SMI-Werte vorbörslich sind ABB (-2,2%). Für den Industriekonzern könnte China in den nächsten Jahren zum grössten Absatzmarkt werden, sagte CEO Ulrich Spiesshofer in einem Interview mit dem deutschen "Handelsblatt". Auch andere chinasensitive Papiere wie Swatch und Richemont (je -1,2%) oder Schindler (-2,9%) stehen klar im Angebot. Überdurchschnittlich unter Druck sind ausserdem auch Finanztitel wie UBS (-1,2%) und Credit Suisse (-1,4%) oder Technologietitel wie AMS (-2,9%).

Vorbörslich höher gestellt werden einzig Ceva (+0,3%). Spezifische Gründe für das Plus beim Logistiker sind allerdings zur Berichtszeit keine bekannt.

uh/tt

(AWP)