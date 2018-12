Aktien Schweiz Vorbörse: Klares Minus erwartet - Schwache Vorgaben

An den globalen Börsen dürften die Anleger in diesem Kontext weiter hohe Vorsicht walten lassen, lautete der Kommentar eines Marktbeobachters. Eine anhaltende Flucht aus allem, was Risiken berge - und damit auch Aktien - sei für den Montag zu erwarten. Für Unsicherheit sorgt zusätzlich die für Dienstag anberaumte zentrale Brexit-Abstimmung des britischen Unterhauses. Premierministerin Theresa May droht eine Niederlage, die sie gar ihr Amt kosten könnte. Am selben Tag könnte ausserdem ein Entscheid der EU-Kommission zur Verlängerung der Äquivalenz der Schweizer Börse fallen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex SMI verliert um 8.15 Uhr 0,84 Prozent auf 8'667,35 Punkte. Schon in der Vorwoche hatte der SMI auf Wochensicht um satte 3,3 Prozent nachgegeben.

Von den SMI/SLI-Titeln werden vorbörslich alle tiefer gestellt. Grösste Verlierer sind AMS (-2,0%) und Givaudan (-1,9%). Für die Papiere des Aromen- und Riechstoffherstellers hat JPMorgan das Rating auf "Neutral" von "Overweight" gesenkt.

Deutliche Einbussen drohen ausserdem verschiedenen Zyklikern wie Adecco (-1,2%), LafargeHolcim (-1,1%) oder Sika (-1,0%) sowie den Luxusgütertiteln Swatch und Richemont (-1,0%), für die China ein Schlüsselmarkt ist und die von einem eskalierenden Handelsstreit besonders tangiert wären.

Verluste könnte es auch für UBS (-1,3%) und Credit Suisse (-1,0%) geben. Die zweitgrösste Schweizer Bank wird diese Woche ihren mit Spannung erwarteten Investorentag durchführen. Gemäss der "SonntagsZeitung" dürfte sie dort ein Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe ankündigen.

Etwas verschont werden vergleichsweise noch die defensiven Titel Nestlé und Roche (je -0,8%). Roche verliert seinen Pharmachef Daniel O'Day, wie das Unternehmen bekannt gab. Er wird durch William Anderson abgelöst.

Zum dritten Schwergewicht Novartis (-1,3%) gab es am Wochenende Neuigkeiten aus dem Forschungsbereich. So hatte das Unternehmen neue Daten zur Wirksamkeit seines Brustkrebs-Medikaments Kisqali vorgelegt. Von Analystenseite her hatte Barclays bereits am Freitag das Rating auf "Underweight" von "Equal Weight" gesenkt.

Im breiten Markt ziehen Basilea (+1,0%) gegen den Trend an. Das Unternehmen erhält Meilensteinzahlungen in der Höhe von 10 Millionen Franken für das Medikament Cresemba von Astellas Pharma.

Der Milchverarbeiter Hochdorf (kein vorbörslicher Kurs) gab zum Wochenstart hingegen eine Gewinnwarnung heraus. Begründet wurde die Anpassung des Ausblicks unter anderem mit sinkenden Milchfett- und Butterpreisen.

