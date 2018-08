Aktien Schweiz Vorbörse: Knapp gehalten erwartet - Handelsstreit im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft etwas leichter. Die höher aus dem Handel gegangene Wallstreet und die Kursavancen der asiatischen Märkte sorgen zwar für freundliche Vorgaben. Denn die Marktteilnehmer geben sich derzeit der Hoffnung hin, dass sich die USA und China in den am Mittwoch stattfindenden Gesprächen im Handelsstreit einigen könnten, hiess es im Markt. Doch US-Präsident Donald Trump selbst hatte jedoch in einem Interview erklärt, er selbst erwarte wenig von den Gesprächen.