Aktien Schweiz Vorbörse: Knappes Plus erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine leicht freundliche Eröffnung ab. Nach einem festeren Wochenstart war der Leitindex SMI am gestrigen Dienstag am Ende mit leichten Abgaben aus dem Handel gegangen. Einen ähnlichen Zickzackkurs hatte der Schweizer Aktienmarkt bereits in der Vorwoche vollzogen. Mit den aktuell erwarteten Aufschlägen würde er sich gegen die schwächeren Vorgaben aus Übersee stemmen.