Aktien Schweiz Vorbörse: Knappes Plus erwartet - Fed-Zinspolitk im Blick

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte gemäss vorbörslichen Indikationen ein leicht positiver Auftakt ab. Die Vorgaben aus Übersee bieten kaum Orientierungshilfe. So haben an der Wall Street zwar die Technologiewerte ihre vorherigen Verluste etwas ausgeglichen, die Standardwerte schlossen aber kaum verändert. In Asien ist keine einheitliche Richtung auszumachen. Das beherrschende Thema an diesem Tag ist die weitere Zinspolitik der US-Notenbank.