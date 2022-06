Aktien Schweiz Vorbörse: Konjunktursorgen dürften für tiefere Kurse sorgen

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte erneut abwärts gehen. Den negativen Vorgaben aus den USA und Asien werde sich die Schweiz wohl nicht entziehen können, heisst es am Markt. In den USA hatte der unerwartet starke Rückgang des Konsumentenvertrauens auf den tiefsten Stand seit 2013 die Konjunktursorgen verstärkt und breite Kursabschläge ausgelöst. Dabei standen einmal mehr die Wachstumswerte besonders unter Druck. Zusätzlich schürte ein Anstieg der Rohöl- und Gaspreise die Inflationsängste, was die Verluste noch verstärkte.