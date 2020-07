Aktien Schweiz Vorbörse: Krisen- und Virus-Sorgen dürften Kurse belasten

Nach den jüngsten Gewinnen sind an der Schweizer Börse am Dienstag tiefere Kurse angesagt. Die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China und die steigenden Covid-19-Infektionszahlen in den USA, die etwa in Kalifornien wieder zu Einschränkungen geführt haben, dürften die Kauflust der Anleger merklich dämpfen, heisst es am Markt. So sollen etwa Bars, Restaurants, Kinos und Museen wieder geschlossen werden.