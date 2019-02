Aktien Schweiz Vorbörse: Kursgewinne dürften sich fortsetzen

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine freundliche Eröffnung ab. Etwas Rückenwind erhält der Markt dabei von den US-Vorgaben. An der Wall Street hatte vor allem der Dow Jones am Montag nach dem hiesigen Börsenschluss nochmals deutlich an Fahrt gewonnen. Aus Asien liefert nur der leichtere Nikkei gewisse Vorgaben - die meisten Märkte dort sind wegen des Neujahrsfestes geschlossen.