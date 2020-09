Aktien Schweiz Vorbörse: Kursgewinne zum Wochenstart erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Start in die neue Handelswoche ab. Damit würde der Leitindex an seine Gewinne der Vorwoche anknüpfen und den freundlichen Vorgaben aus Übersee folgen. Nachrichten zu Übernahmen im zuletzt gebeutelten Technologiesektor sowie Hoffnungen auf Forschungsfortschritte bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff sorgten für festere Notierungen in Asien und dürften auch die US-Börsen später stützen, heisst es von Händlerseite.