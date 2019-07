Aktien Schweiz Vorbörse: Kurssprung erwartet - Erleichterung nach G20-Gipfel

Die Wiederaufnahme der US-chinesischen Handelsgespräche dürften auch am Schweizer Aktienmarkt für eine festere Eröffnung sorgen. Am Samstag haben sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping darauf geeinigt, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. In Asien haben die Börsen bereits mit zum Teil deutlichen Gewinnen reagiert und auch für Europa und die Wall Street zeichnet sich ein starker Auftakt ab.