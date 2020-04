Aktien Schweiz Vorbörse: Kurssprung zum Wochenschluss erwartet

Die Hoffnung auf eine schrittweise Aufhebung des Lockdowns in verschiedenen Ländern dürfte auch am Schweizer Markt für einen fulminanten Handelsstart sorgen. Die Vorgaben aus Übersee unterstützen dies. In den USA war die Wall Street am Donnerstag noch ins Plus gedreht, und auch in Asien präsentieren sich die Börsen am Freitag stark.