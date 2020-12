Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundliche Eröffnung zu erwarten

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch - dem letzten Handelstag des Jahres 2020 - etwas fester. Die Voraussetzungen für eine knapp positive Jahresperformance des SMI scheinen damit günstig, weist der Leitindex nach vier Börsentagen mit steigenden Kursen mittlerweile einen Vorsprung auf den Schlussstand von 2019 von über 60 Punkten auf. Die Vorgaben aus den USA sind indes leicht negativ, nachdem der Dow Jones Industrial am Vorabend nach Europa-Schluss noch nachgegeben hatte. So kämen zum Jahresausklang auch Gewinnmitnahmen nicht überraschend, zumal das neue Jahr dann mit frischem Schwung angegangen werden könnte.