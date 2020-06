Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundlicher Auftakt erwartet

An der Schweizer Börse zeichnet sich zur Wochenmitte eine verhalten freundliche Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI seine Zurückhaltung der vorangegangenen zwei Handelstage fortsetzen. Nach einem etwas leichteren Wochenstart hatten vor allem die defensiven Schwergewichte den Markt am gestrigen Dienstag gegen den allgemeinen Trend gestützt. Vor allem wegen der Fed-Sitzung am Abend dürfte sich dieser leicht richtungslose Handel fortsetzen, meinen Händler.