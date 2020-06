Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundlicher Auftakt erwartet

Warnende Worte des Internationalen Währungsfonds IWF, aber auch die wiederholte Betonung vom US-Notenbank-Chef Jerome Powell, dass Wirtschaftsleistung und Beschäftigung lange unter dem Vor-Pandemie-Niveau bleiben werden, liessen Investoren wieder vorsichtiger agieren, heisst es. Hinzu kämen geopolitische Spannungen wie etwa zwischen Süd- und Nordkorea oder auch die Zusammenstösse zwischen indischen und chinesischen Truppen an der Himalaya-Grenze, die zu einer grösseren Zurückhaltung führten.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI steigt gegen 08.20 Uhr um 0,27 Prozent auf 10'061,76 Punkte. Alle 20 SMI-Werten gewinnen hinzu.

Das grösste vorbörsliche Plus von 0,7 Prozent verzeichnen die Novartis-Titel. Sie profitieren von gleich zwei Zulassungsentscheiden der US-Gesundheitsbehörde FDA. So darf der Konzern künftig sowohl Ilaris also auch Cosentyx in weiteren Indikationen einsetzen.

Mit Kursgewinnen von jeweils 0,3 Prozent fallen noch der Industriekonzern ABB und das Lifescience-Unternehmen Lonza auf. Lonza sind mit einem Kursgewinn von annähernd 40 Prozent ohnehin der absolute Investoren-Favorit in diesem Jahr.

Aktien des österreichischen Chip- und Sensorherstellers AMS (+0,2%) reagieren derweil vorbörslich kaum darauf, dass der Konzern am Dienstagabend die Spekulationen über einen möglichen Verkauf der Automotive-Sparte des Münchner Lichtkonzerns Osram zurückgewiesen hat. Am Dienstag hatten die Aktien dadurch noch zeitweise deutlich Auftrieb bekommen.

Etwas stärkere Kursbewegungen sind allenfalls in den hinteren Reihen auszumachen. So gewinnen Ascom 1,8 Prozent vorbörslich hinzu, nachdem der Technologiekonzern von einer "renommierten Spitalgruppe" aus dem Mittleren Westen der USA einen Auftrag über 1,2 Millionen Franken erhalten hat.

Beim Schokoladenkonzern Lindt & Sprünglich hingegen sorgt eine neu ausgesprochene Verkaufsempfehlung durch MainFirst für vorbörsliche Abgaben von 1,1 Prozent.

hr/uh

(AWP)