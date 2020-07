Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundlicher Auftakt erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine freundliche Eröffnung ab. Unterstützung liefern die Börsen aus Übersee. Nachdem die Wall Street zum Wochenstart freundlich geschlossen hatte, sind die asiatischen Börsen dem Beispiel überwiegend gefolgt. Als einen der Hauptgründe dafür nennen Händler die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwochabend. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die US-Währungshüter ihren expansiven Kurs zumindest bestätigen werden.