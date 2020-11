Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundlicher Start erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine leicht freundliche Eröffnung ab. Damit würde er den freundliche Vorgaben aus Übersee folgen. Vor allem in den USA hat der Standardwerte-Index Dow Jones mit einem Schlusskurs oberhalb der 30'000-Punkte-Marke ein psychologisch wichtiges Signal gesetzt, heisst es im Handel. In Asien sind die meisten Börsen denn auch der Vorgabe gefolgt.