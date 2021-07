Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundlicher Wochenauftakt erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch in der neuen Börsenwoche weiter mit der 12'000-Punkte-Marke ringen. Für den Handelsauftakt stehen die Zeichen zunächst auf leichte Gewinne, wie die vorbörslichen Indikationen zeigen. Damit würde er vor allem den Vorgaben der Wall Street folgen, die am Freitag dank Arbeitsmarkterholung und mehr Aufträgen in der US-Industrie neue Höchststände markiert hatte. Vor allem die Jobdaten waren so ausgefallen, dass sie keine sofortige Abkehr der Federal Reserve von ihrer expansiven Politik rechtfertigen. In Asien starten die Märkte dagegen uneinheitlich in die neue Woche.