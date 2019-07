Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht höher erwartet - Viele Unternehmensnews

Händler verweisen vor allem auf die guten Vorgaben aus den USA: Gute Unternehmensberichte und positive Anzeichen im US-Handelsstreit mit China hatten der Wall Street Rückenwind beschert. Zahlreiche Gewinnwarnungen seien so gut weggesteckt worden, hiess es. In den Fokus rückt nun auch verstärkt der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), der für den Donnerstag vorgesehen ist. Er könnte bis dahin für zunehmende Zurückhaltung sorgen, heisst es im Markt.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt um 08.15 Uhr 0,11 Prozent auf 9'976,39 Punkte hinzu. Von den 20 SMI-Werten werden alle etwas höher gestellt, wobei die Veränderungen nicht allzu markant sind.

Im Fokus dürften etwa die Aktien von Lonza stehen, die vorbörslich mit +1,1 Prozent der grösste Gewinner sind. Der Basler Feinchemikalienhersteller und Pharmazulieferer hat vorbörslich seine Jahreszahlen veröffentlicht und dabei die Erwartungen erfüllt. Zugpferd war die neu aufgestellte Sparte Lonza Pharma Biotech & Nutrition, doch auch das schwächelnde LSI-Geschäft zeigt erste Anzeichen einer Erholung.

Mit Clariant sorgt ein weiterer Chemiewert für Aufsehen. CEO Ernesto Occhiello ist nach lediglich neun Monaten bereits wieder zurückgetreten - aus persönlichen Gründen, wie es hiess. Der frühere Chef und derzeitige VR-Präsident Hariolf Kottmann übernimmt das Ruder vorübergehend wieder. Da keine genauen Details bekannt sind, gibt es im Markt eine gewisse Unsicherheit, was sich in der vorbörslichen Kursentwicklung (-0,4%) manifestiert. Clariant wird am (morgigen) Donnerstag dann noch die Halbjahreszahlen nachreichen.

Dies werden auch die SMI-Werte ABB (+0,1%), Roche (+0,1%) und Sika (+0,1%) tun.

Im breiten Markt haben diverse Firmen ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht und werden entsprechend Beachtung finden. Es sind dies Bobst (vorb. +1,1%), EFG (+0,2%) und Sulzer (+1,2%), aber auch - ohne vorbörslichen Kurs - Calida, Starrag und die Walliser KB.

uh/kw

(AWP)