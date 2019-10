Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht höher gesehen - Zollstreit bleibt im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag vorbörslich etwas höher gesehen. Vor dem Beginn der Handelsgespräche zwischen den USA und China dürften sich die Anleger aber zurückhalten. Zu oft seien sie enttäuscht worden, sagt ein Händler. Zudem zeichnen an den Gesprächen beteiligte Personen ein widersprüchliches Bild: Vertreter der chinesischen Seite schliessen laut Medienberichten ein Scheitern der an (heutigen) Donnerstag beginnenden Gespräche nicht aus. Investoren haben die Hoffnung auf eine Entspannung in dem den Welthandel bremsenden Disput, was auch für eine eher freundliche Stimmung an den Märkten sorgt.