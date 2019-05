Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht höhere Kurse - Anleger Hoffnung auf Erholung

Der Hauptfokus liegt aber auf dem Handelskonflikt, wobei eine schnelle Lösung nicht in Sicht scheint. Dennoch hoffen die Markteilnehmer auf einen versöhnlichen Wochenausklang. "Am Montag bleiben die Börsen in den USA wegen des Memorial Day geschlossen. Da bleibt die Hoffnung, dass die Anleger ihre Risiken vor dem langen Wochenende reduzieren und offene Positionen glattstellen", sagt ein Börsianer. Der Weg zu einer Einigung der Kontrahenten dürfte aber lang werden. Mittelfristig werde der Abgabedruck daher anhalten, "Das impliziert für die Börse auch, dass es erst noch einmal schlimmer werden kann, bevor ein Abkommen abgeschlossen wird", kommentiert die Commerzbank. "Und solange werden sich die Märkte wohl achterbahnartig entwickeln", sagt ein Händler.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 08.15 Uhr 0,19 Prozent höher bei 9'612,86 Punkten. Die 20 SMI-Werte tendieren zwischen 0,2 und 0,3 Prozent fester.

Den stärksten Anstieg indiziert Julius Bär für die am breiten Markt gehandelten Aktien von GAM (+5,1%). Der Asset Manager hat mit SFM UK einen neuen Aktionär erhalten. Der britische Investment Manager gehört zum Reich des Milliardärs George Soros.

Julius Bär-Aktien werden vorbörslich um 1,4 Prozent höher gestellt. Die Vermögensverwaltungsbank hat in den ersten vier Monaten 2019 von der guten Entwicklung der Finanzmärkte profitiert und die verwalteten Vermögen auf einen neuen Rekordstand von 427 Milliarden Franken gegenüber 382 Milliarden per Ende 2018 gesteigert. Die Neugeldzuflüsse blieben zum Jahresbeginn allerdings unter den eigenen Zielsetzungen.

Die Technologiewerte Ams (+0,2%) und Logitech (+0,2%), die wegen des "Huawei-Banns" stark unter Druck gekommen waren, verbuchen Kursanstiege im Rahmen des Marktes.

Die Aktien von Straumann werden mit 835,91 Franken um 1,2 Prozent höher indiziert. Jefferies hat das Kursziel auf 970 von 755 Franken erhöht. Das Rating lautet "Buy".

pre/uh

(AWP)