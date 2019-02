Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht höhere Kurse in der Eröffnung erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Freitag mit leicht freundlichem Unterton starten. Die Vorgaben aus den USA sind zwar etwas gemischt: Während die Standardwerte gemessen am Dow Jones leicht tiefer schlossen, ging es bei den Technologieaktien (Nasdaq) munter nach oben. Wirtschaftsdaten aus Asien seien derweil ebenfalls eine leichte Belastung, heisst es im Markt. So hat sich in China die Stimmung bei kleinen und mittelgrossen Industriebetrieben zum Jahresauftakt stark eingetrübt.