Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht höhere Kurse erwartet

Die Schweizer Börse wird am Dienstag eine Spur höher gesehen. Positive Vorgaben aus den USA dürften eine gute Stütze bilden. Allzu aktiv erwarten die Börsianer das Geschäft aber nicht. "Heute beginnt die Sitzung der US-Notenbank. Darauf warten alle gespannt", sagt ein Händler. Die Marktteilnehmer seien zuversichtlich, was die geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der Notenbank (Fed) am Mittwoch angeht. Es werde grossmehrheitlich keine Zinsänderung erwartet. "Aber die Anleger hoffen auf milde Worte der Fed betreffend der weitere Geldpolitik", so die Einschätzung.